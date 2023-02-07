В Сургуте школьников больше 120 классов перевели на дистант из-за ОРВИ и гриппа

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте учеников больше 120 классов перевели на удаленку из-за ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации Сургута.

- На основании анализа эпидобстановки по гриппу и ОРВИ на сегодняшний день принято решение о переходе на дистанционное обучение учащихся 1-4 классов начальной школы №30 и гимназии им. Ф.К. Салманова, а также 121 класса в 25 школах. В сумме это 8% от общего количества классов Сургута - говорится в сообщении администрации.

Кроме школ в городе закрыты 19 групп в 6 детских садах. Это 2% от общего количества групп. Остальные образовательные учреждения будут работать в обычном режиме, но там усилен санитарно-эпидемиологический контроль, осуществляется входной фильтр, обеспечен масочный режим среди сотрудников.

В Роспотребнадзоре Югры отметили, что больше всего случаев заражения зарегистрировано в Сургуте на 37,4%, Нижневартовске - 10,1%, Сургутскои районе – 7,2%. Рост заболеваемости наблюдается в 19-ти муниципалитетах, а снижение фиксируется в Ханты-Мансийском районе.