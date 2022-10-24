Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре на пешеходном переходе сбили женщину с двумя детьми. Это произошло накануне днем на улице Мелик-Карамова в районе 40 дома. По сообщению очевидцев, ребятишки отделались легкими травмами, так как мама в последний момент успела оттолкнуть их и машина задела детей только по касательной. Детали происшествия раскрыли в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

- 23 октября около 15:22 на улице Мелик-Карамова в Сургуте 54-летний мужчина, управляя автомобилем «Renault», на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении и сбил двух несовершеннолетних пешеходов, передвигавшихся в сопровождении матери. В результате происшествия пешеходы получили травмы - сообщили в ГИБДД.

Как добавили в ведомстве, за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних пешехода. Сотрудниками ГИБДД задержано 37 водителей в состоянии опьянения, 16 – за отказ от прохождения освидетельствования и 7 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За отказ от прохождения освидетельствования и 7 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения.