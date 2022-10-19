В Югре мобилизовали брата-двойняшку самого молодого мэра в регионе

Фото: коллаж из фотографий с личных страниц Александра и Евгения Старжинских

«Пришло время моему родному брату-двойняшке встать на защиту своей Родины!». Такое трогательное сообщение оставил на своей страничке 28-летний мэр поселка Половинка ХМАО-Югры Александр Старжинский. Самый молодой глава поселения в регионе рассказал, что скоро Женя отправится на подготовку в военной части, а потом и в зону специальной военной операции.

- Мы родились в один день, 16 августа 1994 года. С детства всегда вместе, поддерживаем друг друга. Пора показать на деле всю мощь, несокрушимость нашей армии и силу духа бойцов из России! Главное, возвращайся живым и здоровым! – обратился к брату Александр.

Повестка Евгению Старжинскому. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сам Евгений коротко прокомментировал свою мобилизацию:

- Мой прадед с 1941 по 1945 гг. прошёл этот нелегкий путь. Сегодня, спустя 77 лет пришло время и мне встать на защиту своей Родины! Мы обязательно вернёмся домой живыми, здоровыми и с победой! Мужики, подкрепление близко! Всем тем, кто едет на СВО или уже находится там – скорейшего возвращения живыми и здоровыми! А родным и близким молиться и ждать, а самое главное верить! – прокомментировал мобилизованный Евгений Старжинский.

Ранее в администрации сельского поселения Половинка организовали работу специалистов и волонтёров по формированию адресных посылок для мобилизованных ребят. Кроме того, селяне продолжают собирать гуманитарную помощь мобилизованным и солдатам, находящимся в зоне СВО.