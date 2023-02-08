Под завалами после землетрясения в Турции нашли погибшей уроженку Нижневартовска

Фото: соцсети

В югорских соцсетях появилась информация о том, что в турецком городе Адыяман под завалами после разрушительного землетрясения, которое произошло рано утром, 6 февраля, осталась семья уроженки Нижневартовска Ирины. Позже стало известно, что ее мужа и четырехлетнюю дочь нашли и госпитализировали в больницу, а саму Ирину искали в течение трех дней. Она числилась пропавшей без вести.

Фото: соцсети

Известно, что Ирина 5 лет назад вышла замуж за турка, переехала к нему на юго-восток страны и родила дочку. Город, в котором жила их семья входит в число 10 провинций, наиболее сильно пострадавших от землетрясения. Через некоторое время после землетрясения Ирина перестала выходить на связь с родственниками. О том, что их дом тоже пострадал, родственники узнали из новостей в СМИ. Родные пытались дозвониться до Ирины, но сначала никто не брал трубку, а потом и вовсе связи не стало.

В этом же городе проживает подруга северянки Людмила, в момент землетрясения женщина была далеко от дома, но под завалами погибли ее родственники. Корреспонденту «КП - Югра» удалось связаться с ней, чтобы узнать подробности о том, как идут поиски Ирины, но она сообщила, что северянку нашли погибшей.

- Нам сейчас не до интервью. Ирину нашли, она погибла, - написала нам подруга вартовчанки.

Сейчас добраться в Адыяман проблематично, поскольку дороги и мост разрушены. Экстренные службы не успевают все расчищать. Под завалами все еще слышны крики и плачь людей.

Напомним, что серия мощных землетрясений в Турции стала для страны настоящей трагедией. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 9 тысяч человек, ранены более 50 тысяч.

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