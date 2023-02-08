В Сургуте седовласый Ромео позвал замуж Ларису Долину и подарил ей обручальное кольцо

Фото: соцсети

Российская певица Лариса Долина приехала в Сургут с концертной программой «Лучшее». Поклонники услышали не только полюбившиеся всех хиты «Погода в доме», «Три розы», «Половинка» и премьеры новых композиций. И концерт остался бы просто концертом, если бы не одно "но": в перерыве между песнями популярной эстрадной певице сделали предложение.

Седовласый сургутянин подарил Ларисе Долиной букет роз и преподнес кольцо во время исполнения одной из песен. Народная артистка России явно удивилась такому вниманию, подошла к краю сцены, смутилась и ответила отказом несостоявшемуся Ромео

Фото: соцсети

Все это действие происходило под восторженные возгласы и аплодисменты публики. Как рассказывают очевидцы происходящего на сцене Сургутской филармонии, несостоявшийся жених не сдался и попросил певицу оставить кольцо в знак восхищения, а затем развернулся и ушел в зрительный зал. Лариса Долина уступила, но была явно шокирована его поступком.

- Мне надо выдохнуть, - с такими словами артистка продолжила свой сольный концерт.

Концерты звезд нередко становятся местом для романтических поступков. Один из них произошел в Новом Уренгое. Парень сделал красивое предложение своей девушке на концерте певицы Asti.

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