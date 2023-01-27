В Нефтеюганске алтайский ворон Гера «стреляет» сигареты, дарит цветы и задирает собак

Алтайский ворон Гера. Фото: Ольга Александрова

Алтайского ворона Геру Ольга Александрова увидела по видеоролику. Ей так понравился этот птенец, что она заказала его за 25 тысяч рублей из Московского приюта для орлов, где и жил пернатый питомец.

– Мне давно хотелось, чтобы у меня в частном доме жил ворон. Это такие красивые, грациозные птицы! – рассказала корреспонденту «КП-Тюмень» 29-летняя югорчанка. – Гера очень умный, хотя и большой баловник. Он знает команды «Нельзя» и «Иди ко мне!», а еще не любит незваных гостей. Если кто-то приходит, Гера садится на ворота и грозно смотрит на входящего. Я убираю ворона с ворот, чтобы человек мог спокойно пройти внутрь. А если меня нет дома, Гера может крыльями и шапку у пришедшего снести. Честное слово, думаю даже табличку повесить на калитку «Осторожно, здесь живет злой ворон!».

Фото: Ольга Александрова

Гера обожает собак и даже копирует их лай, пугая пробегающих мимо животных. С домашней собакой, маремма-абруццкой овчаркой, ворон живет в любви и согласии: вместе едят мясо, грызут косточки. Гера не прочь и на спине у четвероногого друга прокатиться. Зато, по словам Ольги, чужих собак дразнит, особенно тех, кто сидит на цепи, ведь они более безопасны, на взгляд ворона. Он может их дернуть за хвост и тут же улететь.

Фото: Ольга Александрова

В окрестностях микрорайона Гера знаменит: ворон несет в клюве домой все, что плохо лежит: перчатки, тапочек, даже диски от «болгарки». Все эти сокровища Гера закапывает во дворе, в снег. Как говорится, про запас.

Фото: Ольга Александрова

Особую страсть ворон питает к сигаретам: таскает их хозяйке в клюве. Как по одной, так и целыми пачками. А летом пернатый друг радует Ольгу красивыми цветами. Срывает бутоны и несет своей любимой хозяйке.

– Я даже в Вайбере, где есть группа нашего микрорайона, написала: обращайтесь, если мой ворон что-то утащил или испортил: обязательно возмещу ущерб, – подчеркнула женщина.

Фото: Ольга Александрова

Ольга Александрова – заядлая птичница. Все началось много лет назад с «шелковых» кур. На данный момент в вольерах живут порядка 50 птиц. Это курицы разных пород – кучерявые, пушистые, несущие яйца голубого цвета. Из Тюмени заказывала три лебединых яйца, из двух в инкубаторе вывелись птицы. Летом лебеди плавают в бассейне, зимой купаются в снегу.

К югорчанке, в ее домашний мини-заоопарк, с удовольствием приходят знакомые и друзья вместе с детьми. Что касается Геры, то хозяйка не планирует заводить для него подругу. Боится, что ворон будет ревновать к другой птице.

– Надеюсь, Гера проживет долгую и счастливую жизнь! – подытожила югорчанка.