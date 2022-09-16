«Дневник путешественника»: итоги автоэкспедиции по Уралу. Фото - Иван Горбунов.

Всего маршрут насчитывал 12 локаций, поэтому времени на отдых и сон практически не оставалось. Но недосып и интенсивный график передвижения с лихвой компенсировался потрясающими видами, подпитывая особой энергетикой мест силы, в которых побывали участники экспедиции.

Итоги поездки смотрите в видео:

– Идея проведения автопробега витала в воздухе уже давно, мы хотели показать потенциальным покупателям китайских автобрендов, как можно классно и комфортно путешествовать по стране, как они не боятся дорог самого разного уровня, включая грунтовку и лесные дороги. Нам повезло с партнерами – смелые и драйвовые журналисты подхватили нашу идею, мы совместно разработали маршрут экспедиции, выбрали конкретные модели и пустились в путь, – рассказал исполнительный директор холдинга «Базис-Моторс» Виталий Бондаренко.

Фото - Иван Горбунов.

Отличному настрою на поездку способствовала и погода: на протяжении всего маршрута стояла по-настоящему летняя жара. Возможность охладиться в пути от одной локации к другой была как нельзя кстати. С этой задачей автомобили справились на отлично, при этом удерживая расход по трассе в пределах 10 литров на 100 км.

– Отправляясь в самостоятельное путешествие, важно быть уверенным в своей машине: в управляемости, комфорте, проходимости. В этом плане автомобили меня приятно удивили. Как любитель таких поездок считаю их надежными спутниками на маршруте, –отметила Кира Санникова – участница экспедиции, главный редактор портала «Мегатюмень».

Фото - Иван Горбунов.

Путешествие по Челябинской области стало испытанием в хорошем смысле для всех: и для команды, и для автомобилей. Позади километры дорог, крутых подъемов и спусков, временами бессонных ночей, но зато с массой эмоцией и сотнями снимков красивейших локаций в телефоне.

Добавим, что со всеми локациями и рекомендациями для путешествия вы можете познакомиться на сайте проекта «Дневник путешественника».

Автомобильный партнер проекта: автомобильный холдинг «Базис-Моторс»