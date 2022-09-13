В Югре водитель иномарки «догнал» грузовик и попал в больницу

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре тюменец на «Infiniti» «догнал» грузовик и попал в больницу, об этом сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Это случилось на 31 километре автодороги «Подъезд к городу Сургуту» в Нефтеюганском районе. Как отметили в ведомстве, 46-летний водитель «Infiniti QX 60», двигаясь со стороны Сургута в направлении Нефтеюганска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с автомобилем «Tatra». В результате аварии водитель «Infiniti» получил травмы и попал в Нефтеюганскую ОКБ имени В.И. Яцкив.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 7 водителей в состоянии опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования и 5 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 36 водителей и 41 – за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что управляя транспортным средством, что необходимо соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и быть внимательнее.