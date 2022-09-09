Юная югорчанка стала победительницей конкурса красоты и таланта «Маленькая Мисс Россия — 2022»

Фото: Личная страница Сафии Саргсян в соцсети

Югорчанка Сафия Саргсян из поселка Андра Октябрьского района стала победительницей Всероссийского конкурса красоты и таланта «Маленькая Мисс Россия - 2022». Конкурс проходил в Сочи в конце августа. По информации мэрии Октябрьского района, девочка готовилась к выступлению еще с начала зимы. Сафия приняла участие в костюмированном этапе и шоу талантов. Она достойно выступила на каждом этапе.

Фото: Личная страница Сафии Саргсян в соцсети

- Готовиться к конкурсу начали заранее, с января. Все костюмы шили на заказ, продумывали детали, репетировали творческий номер. Я очень нервничала во время конкурса, в то время как Сафия была абсолютно уверена в своей победе. У неё было столько желания и энергии на всех этапах, что она не могла не победить - рассказала мама маленькой Сафии Астхик Саргсян.

По её словам, в возрастной категории 3-4 года, было 4 участницы и Сафия явно лидировала. Мама с раннего детства заметила артистические способности дочери и её интерес к сцене.

Фото: Личная страница Сафии Саргсян в соцсети

Как отметили в администрации района, конкурс «Маленькая мисс Россия» является стартовой площадкой для юных дарований в сфере моды, рекламы и кино. В состав жюри входили представители шоу-бизнеса, культуры и моды России.

Фото: Личная страница Сафии Саргсян в соцсети

В костюмированных конкурсных этапах югорчанка представила свою Родину - Октябрьский район - в блестящем серебристом платье с короной из ягод и шишек, верх головного убора украсил осётр — всё это символы красоты и разнообразия природы Югры. В следующих этапах Сафия дефилировала в стилизованном хантыйском наряде и принимала участие в показе линейки детской одежды от известных российских дизайнеров. А в конкурсе талантов Сафия прочла монолог «Я конфетка», поразив жюри и зрителей своей артистичностью.