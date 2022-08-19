В Югре работник аэропорта попал под винт самолета и погиб

Фото: Аэропорт Белоярский

В Югре 48-летнего сотрудника аэропорта убило винтом самолета на стоянке аэродрома. Трагический инцидент произошел сегодня, в 13.48, в аэропорту города Белоярский, во время запуска самолёта АН-24.

Авиатехник попал под лопасти вращающегося винта при уборке упорных колодок. Это случилось после запуска двигателей на самолете, готовящегося выполнять рейс в Березово. При уборке упорных колодок мужчина попал под лопасти вращающегося винта и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подробности рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

- По предварительным данным 19.08.2022 в 13:48 в аэропорту г. Белоярский ХМАО-Югры в ходе процедуры выпуска воздушного судна АН-24 агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолёта. От полученных травм потерпевший скончался на месте. - прокомментировали в ведомстве.

В аэропорту сейчас работает следственно-оперативная группа. Сургутская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверку исполнения воздушного законодательства и законодательства в сфере охраны труда.

Представили аэропорта, в котором произошла трагедия, отказались давать какие-либо комментарии о случившемся, уточнив, что причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, "Комсомольская правда" сообщала ранее о том, что ранее в сургутском аэропорту самолет Boeing-735 авиакомпании "Ютэйр" столкнулся с птицей во время взлета.