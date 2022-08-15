Погода в Югре на неделю с 15 по 21 августа 2022 года: неделя будет довольно теплой Фото: Юлия Кучеренко

В Югре на неделе с 15 по 21 августа 2022 года в Югре столбик термометра не поднимется выше +27 °C, минимальная температура будет +14 °C, а средняя температура воздуха составит +21 °C. Скорость ветра будет достигать 3 м/с, с возможными порывами до 7 м/с. Почти вся неделя будет довольно теплой, местами пройдет кратковременный дождь.

В понедельник, 15 августа, югорчан ждет ясное небо. Температура воздуха будет около +25 °C, б °C, северо-западный легкий ветер 2 м/с с порывами до 3 м/с. К вечеру похолодает до +18 °C, местами возможен небольшой дождь.

Во вторник, 16 августа, ночью температура воздуха будет около +14 °C, а дневная температура составит +26 °C. Небо затянут облака, Вечером похолодает до +20 °C, возможен кратковременный дождь.

В среду, 17 августа, максимальная температура составит +25 °C, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ожидается южный ветер до 3 м/с. К вечеру температура составит +19 °C.

В четверг, 18 августа, ночью похолодает до +15 °C, а дневная температура составит +27 °C, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ожидается южный легкий ветер с порывами до 3 м/с.

В пятницу, 19 августа, дневная температура составит +26 °C. Будет юго-восточный ветер с порывами до 3 м/с. К вечеру похолодает на 6 градусов.

В субботу, 20 августа, пойдет дождь днем будет около +27 °C, Ветер южный с порывами до 2 м/с. К вечеру похолодает до +20 градусов.

В воскресенье, 21 августа, ночью столбик термометра не поднимется выше +16 °C, а дневная температура составит +27 °C, будет преимущественно ясно. Ветер южный с порывами до 2 м/с. К вечеру температура по ощущениям составит +21 °C.