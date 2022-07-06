В аварии на югорской трассе погиб двухлетний ребёнок

В аварии на трассе в Югре погиб двухлетний ребёнок Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб двухлетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Югры, трагедия произошла 6 июля около двух часов дня на 560 километре автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Известно лишь, что произошло столкновение двух транспортных средств: легковушки "Toyota Corolla" и грузовика "MAN".

- В результате столкновения пассажир «Toyota Corolla», девочка 2020 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель «Toyota Corolla», мужчина 1990 года рождения и второй пассажир, женщина 1988 года рождения, доставлены в БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» - уточнили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

На месте аварии работают полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.