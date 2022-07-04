Погода в Югре на неделю с 4 по 10 июля 2022 года: воздух прогреется до +29 °C Фото: Юлия Кучеренко

В Югре на неделе с 4 по 10 июля 2022 года будет облачно с прояснениями. В ближайшие 7 дней в Югре температура воздуха прогреется до +29 °C, минимальная температура будет меньше на 19 °C и опустится до +10 °C, а средняя температура воздуха составит +19 °C. Скорость ветра будет достигать 5 м/с, с возможными порывами до 11 м/с. Временами возможен небольшой дождь.

В понедельник, 4 июля, днем температура воздуха прогреется до +25 °C, будет преимущественно ясно, возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный тихий 1 м/с с порывами до 2 м/с. К вечеру похолодает на 8 градусов. Температура по ощущениям составит +17 °C.

Во вторник, 5 июля, ночью столбик термометра поднимется до +12 °C, а дневная температура составит +27 °C, будет облачно с прояснениями. Будет юго-западный ветер 2 м/с с порывами до 3 м/с. К вечеру похолодает, температура по ощущениям составит +19 °C.

В среду, 6 июля, в Югре ночью температура воздуха прогреется до +16 °C, а дневная температура составит +24 °C, будет облачно и дождливо. Ветер западный 3 м/с с порывами до 5 м/с.

В четверг, 7 июля, югорчан ждет прохлада, температура воздуха +21 °C, будет пасмурно и пройдет сильный дождь. Будет юго-западный ветер 5 м/с с порывами до 11 м/с. К вечеру похолодает на 6 градусов. Температура по ощущениям составит +15 °C.

В пятницу, 8 июля, ночью столбик термометра не поднимется выше +10 °C, а днем температура составит +25 °C, будет облачно, юго-западный ветер 1 м/с с порывами до 3 м/с. К вечеру похолодает, средняя температура составит +19 °C.

В Субботу, 9 июля, температура составит +25 °C, будет преимущественно облачно. Юго-восточный ветер 2 м/с с порывами до 6 м/с. К вечеру похолодает до +17 °C.

Воскресенье, 10 июля, порадует югорчан жаркой погодой. Температура воздуха достигнет +29 °C, будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается юго-западный 5 м/с с порывами до 8 м/с. К вечеру похолодает до +18 °C.