Студентка из Ханты-Мансийска поборется за титул «Красы студенчества России» Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

Студентка из Ханты-Мансийска поборется за титул «Красы студенчества России». Студентка Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Елизавета Лебедева представит Югру на Национальном конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества России».

Отметим, что в полуфинал вошли 60 девушек из 51 региона России. С 1 по 7 марта в Самаре они пройдут индивидуальные испытания: самопрезентацию, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания. А по итогам полуфинала определят 12 финалисток, которые продолжат борьбу за главный титул - «Краса студенчества России».

- Узнав о проведении конкурса, я сразу подала заявку. Я живу по принципу "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть еще больше". Если есть возможность, действую. Я понимаю, какая ответственность лежит на моих плечах. Я сделаю все возможное, чтобы достойно представить Югру и мой любимый город Ханты-Мансийск - рассказала Елизавета Лебедева.