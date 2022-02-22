В Нижневартовске снижается количество заболевших коронавирусом Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Врачи Нижневартовска фиксируют снижение заболеваемости COVID-19. Как рассказала главный врач Нижневартовской детской поликлиники Татьяна Загинайко, сегодня под наблюдением педиатров с подтвержденным коронавирусом находятся 344 ребенка. Это на 37% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели.

- На 20% снизилось количество вызовов на дом. Почти на 30% уменьшилось число детей с ОРВИ. За последнюю неделю зафиксировано 1 729 случаев с данным диагнозом, – пояснила Татьяна Загинайко.

Как рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская, по данным на 22 февраля четыре класса переведены на обучение с применением дистанционных технологий в связи с превышением в них заболеваемости на 20%. В детских садах города разобщенные группы отсутствуют.

- Напоминаю, что родители могут воспользоваться правом перевода ребенка на дистанционный формат обучения. Сегодня таких школьников 200, – отметила Ирина Воликовская.

Главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов отметил, что несмотря на обнадеживающий тренд снижения заболеваемости коронавирусом, сегодня в госпитале проходят лечение девять детей и пять беременных женщин. Всего в ковидарии города 177 пациентов, из них 14 человек в реанимации. За последние сутки поступило 18 жителей, выздоровил 31.

Врачи взрослой поликлиники отмечают снижение заболеваемости коронавирусом на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Однако опасение вызывает большое количество пациентов - 300 человек с пневмонией.