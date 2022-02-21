Двенадцатилетняя София Олареско из Сургута прошла в шоу «Голос. Дети» Фото: Официальный сайт "Первого канала"

Исполнительница русских народных песен, 12-летняя София Олареско из Сургута стала участницей шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Юная сургутянка успешно прошла слепые прослушивания, спев народную песню «Эх, сапожки».

Во время выступления певица Полина Гагарина обратилась к другому члену жюри Егору Криду с просьбой взять девочку в команду.

- Пожалуйста, возьми её, - сказала певица.

- Это твое - ответил Егор Крид.

Фото: скриншот с видео Слепые прослушивания - Голос.Дети

В итоге к девочке повернулся рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста. Именно в его команде София продолжит участие в проекте.

- У вас здорово получилось, все очень по-настоящему. Очень вдохновляюще, так что добро пожаловать в команду! Молодец! – обратился к Софии Баста.

Девочка рассказала членам жюри, что поёт только народные песни, но дома, для себя поёт и эстраду. А ещё София заявила о готовности к экспериментам: может и рэп прочитать. В своём Инстаграм девочка поделилась радостью и эмоциями от участия в шоу.

Фото: Аккаунт Софии Олареско в соцсети

- Когда-то, я загадала желание, выступить на проекте "Голос.Дети". Это желание стало моей мечтой. Мои родные, мой любимый педагог, всегда верили в меня и помогали в достижении этой мечты. Сегодня я проснулась абсолютно счастливым человеком. Ведь то, к чему я так долго шла, произошло. Безумно счастлива и благодарна Василию Михайловичу за то, что он повернулся ко мне, и стал моим наставником! Я Рада быть в вашей команде, команды Басты - опубликовано в аккаунте Софии Олареско.

Кстати, на София в столь юном возрасте уже победительница и обладательница и золотых медалей, в том числе завоеванных на международном уровне. Девочка с трех лет поет, а сейчас выступает в составе образцового художественного коллектива «Пересмешки» в «Камертоне».

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