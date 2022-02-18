В Нижневартовске создали «Зону обнимашек»

Объемные вязаные шарфы появились на территории ресурсного центра «ДоброДом» Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске появилась «Зона обнимашек» в рамках акции «Теплый город» на территории ресурсного центра «ДоброДом». Там, на перилах разместили объемные вязаные шарфы, которые создали «серебряные» волонтеры, проживающие в Нижневартовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

- Эта акция дала старт серии праздничных мероприятий к 50-летнему юбилею Нижневартовска. С инициативой создания такого трогательного во всех смыслах объекта выступили волонтеры Молодежного центра. Активными участниками стали «серебряные» волонтеры, которые уже больше года находятся в изоляции в связи с пандемией. Поэтому вязание стало одним из интересных видов досуга, – рассказала начальник отдела по развитию добровольчества МАУ Нижневартовска «Молодежный центр» Надежда Балабанова.

Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

По её словам, такие интересные задумки помогут сделать Нижневартовск немного теплее и ярче. Волонтеры попросили поддержать акцию в детских садах и школах.

- Будет здорово, если на территориях учреждений появятся такие яркие арт-объекты в технике «Ярнбомбинг». Также мы планируем совместно с горожанами создать самый длинный шарф и разместить его на монументе «Покорителям Самотлора» - довила Надежда Балабанова.

Кстати, аллеи с яркими вязаными полотнами уже появились на Рябиновом бульваре, в сквере Космонавтов и в некоторых микрорайонах.