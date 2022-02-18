Югорчане увидят премьеру психологической драмы Валерии Гай Германики

Фото предоставлено КП

Премьера нового сериала «Обоюдное согласие» линейки KION Originals состоится 6 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Это совместный проект компаний KION (МТС Медиа) и «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова. Режиссер проекта – Валерия Гай Германика, автор проектов «Все умрут, а я останусь» и «Краткий курс счастливой жизни».

Главную героиню нового сериала «Обоюдное согласие» – молодую учительницу русского языка и литературы Анну Федорову – сыграет талантливая актриса Светлана Иванова. По сюжету она приезжает на вечеринку к старым друзьям, все вместе они проводят ночь на большой яхте, а под утро Анна спрыгивает с нее, пока остальные участники вечеринки спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле Анна доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых – ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев, Виктор Доринов и Антон Белов.

Фото предоставлено КП

Но обстоятельства дела вызывают подозрения у полицейских и медработников. Следователь, услышав имена подозреваемых, не принимает заявление и уговаривает девушку ничего не подавать. Отчаявшись найти помощь, Анна сталкивается в коридоре с другим следователем, Нестеренко, который берется за это дело, ведь терять опытному сотруднику нечего – совсем скоро он уйдет на пенсию. К тому же у него есть личные мотивы добиться справедливости.

Фото предоставлено КП

События сериала и их причины раскрываются в двух линиях. Первая в настоящем, ее отсчет начинается с раннего утра, когда Анна спрыгнула с яхты и поехала в полицию. Девушка преодолевает сложный путь от победы над собственными сомнениями и страхом до четкого понимания того, что она готова биться за правду и справедливость до конца, особенно после того, как история с изнасилованием обретает скандальную публичность. Вторая история – о прошлом героини, она расскажет о событиях, предшествующих той ужасной для главной героини ночи. Зрители познакомятся с обстоятельствами жизни Анны, когда девушка вернулась из Москвы в родной город.

Фото предоставлено КП

Авторы «Обоюдного согласия» поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. Зрители смогут увидеть различную реакцию общества на эту проблему – и принятие, и осуждение жертвы. Кроме того, сериал обращает внимание на проблемы психологической реабилитации тех, кто пережил насилие. В России масса подобных историй, но не смотря на это, по-прежнему не принято говорить вслух об изнасиловании, распространено неправильное восприятие проблемы, перенос ответственности с насильника на жертву, осуждение ее прошлых поступков, выражающиеся во фразе «сама виновата». К сожалению, по статистике только 10% жертв обращаются в полицию, опасаясь общественного осуждения. Авторы попытались обратить внимание на грань между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия.

Главные роли в сериале «Обоюдное согласие» исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, Андрей Козлов («Что? Где? Когда?»), Мария Голубкина, Анастасия Стоцкая, Борис Щербаков.