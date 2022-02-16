Кристина Резцова из Ханты-Мансийска завоевала вторую олимпийскую медаль

Ханты-мансийская биатлониста Кристина Резцова стала серебряным призером зимних Олимпийских игр Фото: Городской информационный центр

Ханты-мансийская биатлониста Кристина Резцова стала серебряным призером зимних Олимпийских игр. Спортсменка в составе национальной сборной заняла второе место в женской эстафетной гонке.

Команду представляли также Ирина Казакевич и Светлана Миронова из Екатеринбурга и Ульяна Нигматуллина из Ижевска. Каждой спортсменке нужно было преодолеть шесть километров и два огневых рубежа. В итоге россиянки пришли к финишу вторыми, несмотря на один штрафной круг.

Кстати, это уже вторая медаль представительницы Югры на Олимпиаде в Пекине: до этого она завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске завершился Кубок России по биатлону. Первыми к финишу пришли спортсмены из Югры.