Губернатор Югры в шутку попросила связать руки главе Мегиона, стучавшего ручкой по столу

Губернатор Югры Наталья Комарова в шутку попросила привязать руки мэру Мегиона Фото: Официальный Мегион

Губернатор Югры Наталья Комарова в шутку попросила привязать руки мэру Мегиона, который активно жестикулировал и стучал ручкой по столу во время прямого эфира.

Онлайн-встреча с жителями Мегиона транслировалась в официальной группе Югры. Участники обсудили итоги работы за 2021 год: что сделано в сфере благоустройства и строительства, расселения аварийного жилья, решения проблемы с безнадзорными животными. Губернатор и глава города также подняли вопросы уборку снега и работу коммунальных предприятий. Мэр города Олег Дейнека во время отчета о проделанной работе очень эмоционально стучал ручкой по столу. В какой-то момент губернатор попросила его перестать стучать, объяснив это тем, что он мешает онлайн-эфиру.

После нескольких замечаний мэру Мегиона, Наталья Владимировна не выдержала и шутливо попросила привязать ему руки.

- Заберите у Олега Александровича ручку, привяжите руки. Это просто… страшно напрягаете, - сказала Наталья Комарова.

Дейнека извинился и перестал стучать ручкой.

Отметим, что Мегион стал первым муниципалитетом Югры, с жителями которого в этом году провела онлайн-встречу губернатор округа Наталья Комарова.