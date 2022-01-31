В Сургуте назначен новый замглавы в сфере ЖКХ Фото: Администрация Сургута

В Сургуте назначен новый заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Сергей Александрович Агафонов. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Сургута.

- Сергей Агафонов родом из Московской области. Ему 44 года. Имеет высшее профессиональное образование по квалификациям юрист и экономист. Работал в сфере ЖКХ, в том числе на руководящих должностях в Московской области, Москве, Нижнем Новгороде, Ставрополе. С мая 2021-го возглавлял Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «ГОРВОДОКАНАЛ» - говорится в сообщении.

В зоне его ответственности будет сфера городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

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