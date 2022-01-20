Священники из ХМАО «взорвали» TikTok видео со снежными забавами

Фото: скрин из видео в TikTok пользователя @o.alwian Фото: Социальные сети

Священники – народ с юмором, это доказали представители духовенства из Сургута. Они устроили «боевое крещение» филиппинскому семинаристу, раскачав его на руках и выкинув в большой снежный сугроб. Такая шалость пришлась по вкусу пользователям интернета, ролик за короткое время набрал более миллиона просмотров!

Сам же филиппинец живет в России уже четыре года, его зовут Дмитрий, он студент Санкт-Петербургской семинарии. В Сургуте же он и его одногруппники находились на период каникул. В связи с пандемией они не могут вернуться на Филиппины, а потому наслаждаются Россией с её забавами.

Забаву с окунанием в снег филиппинец оценил положительно: он много улыбался и смеялся, пока другие раскачивали его на руках. Таким образом батюшки устроили коллеге своего рода «крещение».

- Это спонтанно вышло. У нас человек 8 ребят с Филиппин обучаются в Санкт-Петербургской академии. И на каникулах они приезжают к нам в ХМАО. Просто это такая мужская шалость. В этом году в округе выпало много снега, и он как пух. Это всё в формате шутки. Никто не ожидал, что столько будет просмотров, - поделился один из участников действа священник Антоний Долгушин.

Интересно, но сам Дмитрий холод переносит слабо: по такому морозу филиппиниц передвигается перебежками. Неудивительно, ведь на Филиппинах зима подразумевает +25 градусов, даже при такой температуре жители ходят в пуховиках.