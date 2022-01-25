В Югре от холода и голода спасают дубоносов

Из-за большого урожая кедровых орехов эти лесные птицы не улетели на зимовку из Югры Фото: Официальная страница Югры в соцсетях

Жителей Ханты-Мансийска призывают спасти дубоносов от холода. В этом году из-за большого урожая кедровых орехов эти лесные птицы не улетели на зимовку из Югры. Видимо пернатые решили, что еды им хватит надолго. Но запасы иссякли уже к январю и отчаявшись, дубоносы отправились в город, чтобы найти себе пропитание. Некоторые птицы уже ослабли настолько, что не могут летать.

Спасти птиц пытаются сотрудники природного парка «Самаровский чугас», именно они просят югорчан поддержать акцию по спасению лесных птиц. По словам специалистов, помочь дубоносам можно, положив в кормушки несоленые и нежареные подсолнечные семечки, а еще они любят семена яблок и груш, рябину, шиповник, облепиху, черемуху, боярышник, калину, бузину. Но самое любимое лакомство дубоносов - кедровые орехи.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте в парке «За Саймой» появилось дерево с едой для птиц. Пернатым предложили отведать бублики с салом.