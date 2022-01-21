Работник горнолыжной базы в Пыть-Яхе погиб от столкновения с ратраком

По факту гибели работника горнолыжной базы организована проверка Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Пыть-Яхе СУ СК России по ХМАО-Югре проводит проверку по факту гибели работника горнолыжной базы.

По данным следственных органов 20 января 2022 года около 11 часов 52-летний работник горнолыжной базы в Пыть-Яхе, пренебрегая правилами безопасности, спустился на тюбинге со склона базы во время работы снегоуплотнительной техники. У подножья горнолыжного склона он врезался в двигающийся во встречном направлении ратраком и получил смертельные травмы.

- В настоящее время следователями выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, в том числе причины, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщили СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре «Ниссан» столкнулся с «КАМАЗом»: в аварии погибла женщина.

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