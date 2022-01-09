В Югре восемь человек скончались после употребления «паленой» водки

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Не успела Тюмень отойти от страшной новости о гибели девяти человек из-за «паленой» водки, как в соседнем регионе происходит подобное ЧП. На этот раз от суррогатный алкоголь попал в руки жителей п. Кондинское (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра). После его употребления скончались восемь человек. Региональный следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

- В январе 2022 года несколько жителей п. Кондинское приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья. В результате ее употребления 8 и 9 января скончались шестеро мужчин и две женщины, - сообщили в СУ СКР по ХМАО-Югре.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и проводят следственные мероприятия.

Не исключено, что югорчане могли отравиться той же самой водкой, что и тюменца. За сбыт суррогата уже задержали компанию четырех человек. Сейчас они обвиняются по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). За это каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.