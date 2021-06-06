Пошарохаемся на гусянке за красноголовиками? 8 словечек из ХМАО-Югры, которые не поймут жители других регионов

Пошарохаемся на гусянке за красноголовиками? 8 словечек из ХМАО-Югры, которые не поймут жители из других регионов Фото: Татьяна Коркина

Специалисты «Яндекса» и лингвисты Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН ко Дню русского языка провели исследование о словах и выражениях, которые используются только в определенных регионах России. Рассказали и о чисто югорских словечках, которые используем в своей речи только мы (ну, и наши соседи).

- Мы попробовали составить список таких слов. Он не претендует на полноту, но дает представление о региональном разнообразии русского языка. Для этого использовали данные блог-платформы «Яндекс.Дзен», изучили статьи и комментарии шести миллионов пользователей из всех регионов России. В общей сложности – 11 миллиардов словоупотреблений, - рассказали в «Яндексе».

Итак, какие словечки употребляют в Ханты-Мансийском автономном округе? Признаемся честно, многие слова и выражения мы и сами впервые слышим, но… Против фактов, как говорится, не попрешь.

- БУРОГОЗИТЬ - шуметь, буянить. Народ «бурогозит» не только в Югре, но и в Омской области.

- ВПОЙМАТЬ — поймать. Не знаем, зачем нужна буква «в» в начале, но, кроме югорчан, «впоймать рыбу», например, хотят в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

- ГАЗУШКА — гусеничный вездеход. Чисто югорское словечко, которое не встречается больше ни в одном регионе.

- ГУСЯНКА — гусеница (у танка, трактора и т. п.). Слово используется только в Югре и на Камчатке.

- КРАСНОГОЛОВИК — подосиновик. Известный всем «красноголовик» встречается в лесах Архангельской, Кировской, Мурманской, Свердловской областях, в Республики Коми и Пермском крае. В остальных регионах растут подосиновики.

- МЕЛКАН — мелкокалиберная винтовка. Тоже чистый эксклюзив от югорчан.

- НАМАХНУТЬ — выпить (обычно алкоголь). «Намахивают» рюмашку-вторую не только у нас, но и в Югре, Свердловской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

- ШАРОХАТЬСЯ — бродить. Шарохается, особенно по ночам, народ в Алтайском крае, Кузбассе, ну и в Югре.

Какие слова вы знаете, а какие впервые услышали? Пишите в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

150 региональных словечек, которые введут в ступор москвичей

Собираясь в путешествие по России, изучите этот небольшой разговорник - тонкости перевода «с русского на русский» в некоторых областях нашей Родины могут вас всерьез озадачить (подробнее)

На каком языке говорят тюменцы

Об особенностях нашей речи «Комсомолке» рассказала Светлана БЕЛЯКОВА, доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания Тюменского госуниверситета (подробнее)

Накрячить бешеную тарашку: Яндекс составил список диалектов Нижегородской области

Удивительно, что некоторые из этих слов оказались диалектом, а другие Вы и сами, возможно, ещё не слышали (подробнее)