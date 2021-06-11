В Югре пройдут праздничные мероприятия посвященные Дню России

Югра отметит День России Фото: Городской информационный центр Ханты-Мансийска

Праздничные мероприятия посвященные Дню России пройдут во всех муниципалитетах Югры. Многие состоятся в онлайн-формате.

По традиции югорчане могут участвовать в федеральных флешмобах «Флаги России» и «Окна России». Государственные символы необходимо разместить в окнах и на балконах домов по всему региону, а также в знаковых местах округа. Так, в Сургуте, например, торжественное поднятие флагов состоится в детских летних лагерях, а в Нягани – размещение флагов по периметру здания Музейно-культурного центра.

Кроме того в сельском поселении Русскинская состоится мастер-класс декоративно-прикладного творчества по изготовлению маленьких флажков-триколоров. В Нижневартовском районе по центральным улицам городских и сельских поселений состоится автопробег (-мото,-вело) «Под флагом единым».

Югра присоединится и к всероссийской акции по раздаче ленточек триколор и маленьких флажков в общественных местах, общественном транспорте.

В муниципалитетах на центральных площадях и в знаковых местах пройдут хоровые выступления с исполнением известных песен о России и гимна России. Песни также прозвучат с балконов или окон домов. В Лянторе, гимн прозвучит на площадке Центра национальных культур «Нефтяник» в рамках проведения фестиваля Дружбы и Добра; в Ханты-Мансийске гимн исполнят народный самодеятельный коллектив «Славяне».

В рамках празднования Дня России в Пыть-яхе откроются экспозиция под открытым небом «Традиционные населенные пункты региона», выставка «Техновинтаж», пройдет экскурсия по эколого-этнографической тропе «Жизнь в гармонии с природой».

А библиотеки Ханты-Мансийского района проведут цикл мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя А. Невского.

В Радужном стартует онлайн-челлендж «Восславим Родину в стихах» и состоится виртуальное путешествие-экскурсия «Добро пожаловать в Россию».

Также в Югре пройдут несколько спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню России: в Ханты-Мансийске - товарищеский матч по мини-футболу между командами городов побратимов Ханты-Мансийска и Новороссийска. В Когалыме - соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады среди детей, подростков и молодежи, занимающихся на досуговых плоскостных спортивных сооружениях. В Междуреченском состоятся окружные соревнования по пейнтболу.