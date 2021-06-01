Победила набережная реки Иртыш: Жители Ханты-Мансийска выбрали объект для благоустройства

Набережная реки Иртыш Фото: google.ru/maps/

Окружная столица готовится к позитивным изменениям, которые вскоре произойдут в городе. В минувшие выходные завершилось голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2022 году, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На голосование вынесли 14 общественных городских территорий, проголосовать за объекты благоустройства жителям помогали волонтеры. Благодаря активным и неравнодушным хантымансийцам, столица Югры оказалась на втором месте в рейтинге по количеству проголосовавших. Победу одержала Набережная реки Иртыш, которая с самого начала голосования намного оторвалась от соперников и лидировала всё время голосования. И теперь она в приоритете на благоустройство в 2022 году.

Сеть велодорожек по улице Патриса Лумумбы-Строителей оказалась на втором месте - 1,7 тысяч хантымансийцев хотят кататься по новым маршрутам. Третье место на протяжении всего голосования делили Лес Победы у гостиницы «Олимпийская» и сквер напротив Окружной клинической больницы. Но жители города выбрали новый зелёный парк в самом центре города, который набрал 1,5 тысяч голосов.