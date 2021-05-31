Предприниматель из Югры назвал Ксению Собчак «отработанным материалом» на реалити-шоу партии «Новые люди». Фото предоставлено "КП".

В прошлую субботу в сеть выложили очередной выпуск политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты, организованного партией «Новые люди». Его участники продолжают развивать в себе лидерские качества и бороться за право стать кандидатом на выборах в Госдуму.

В число участников попал и наш земляк, предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Цейтлин. В седьмом эпизоде шоу он захейтил одного из самых неоднозначных персонажей российской журналистики — Ксению Собчак.

Светская львица стала приглашённым гостем шоу и на собственном примере обучала участников вести дебаты и правильно реагировать на оскорбления. Участники отстаивали свою позицию в условиях жёсткого диалога.

Обучение проходило в формате хейт-баттла: конкурсанты задавали Ксении неудобные вопросы, пытаясь вывести её на эмоции. Владимир Цейтлин припомнил теледиве неудачные попытки пойти в политику.

«За мной люди могут пойти, а за тобой — уже никогда. Ты отработанный материал, из тебя сделали грушу для битья, и ты с этим смирилась», — сказал Владимир Цейтлин Ксении Собчак.

Та в ответ попыталась сменить тему, заявив, что у неё «получилось в другом», подразумевая журналистику. Владимир Цейтлин отметил, что от такой журналистики необходимо ограждать детей.

Неудивительно, что наш земляк стал одним из тех, кто наиболее удачно прошёл испытание «хейт-баттлом».

Напомним, #ДебатыКандидаты» — первое в России реалити-шоу, позволяющее любому человеку войти в большую политику. Заявки на участие в нём подали несколько тысяч человек. Они представили на суд жюри свои проекты, которые хотели бы реализовать, став депутатами. 30 лучших претендентов были отобраны для очного этапа. Победители станут кандидатами в депутаты Государственной думы РФ от партии «Новые люди». Призовой фонд конкурса составляет 30 млн рублей.

Владимир Цейтлин стал одним из восьми счастливчиков, которые продолжают бороться за победу в шоу. Решать судьбу финалистов будут не только организаторы шоу, но и зрители. Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно будет на сайте проекта.

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Её основатель — предприниматель Алексей Нечаев. На выборах в сентябре прошлого года она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.