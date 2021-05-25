Глава Нижневартовска покинул свой пост в связи с началом проверки

Фото: instagram.com/nvtihonovvasily Фото: соцсети

После начала таинственной проверки глава Нижневартовска (ХМАО) Василий Тихонов решил покинуть пост. Об этом экс-глава сообщил сегодня в личном Instagram-аккаунте. Свое решение Василий Тихонов уже согласовал с губернатором Югры Натальей Комаровой. Временно исполняющим обязанности главы города теперь назначен заместитель мэра по экономике и финансам Дмитрий Кощенко.

В социальной сети Василий Тихонов признался, что «всегда был предельно откровенен», а потому о своем уходе экс-глава решил сообщить напрямую и лично. Сам же он считает проверку несовместимой со статусом главы города, именно по этой причине полагает нужным покинуть пост. Однако вину касаемо нарушений не признает.

- Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов. В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия, - написал Василий Тихонов в социальной сети.

Он также отметил, что не хочет отбросить тень на всю команду, с которой работал долгое время, дополняя, что сосредоточиться на работе теперь будет гораздо сложнее. Отметим, что в своем обращении экс-глава так и не указал, какая именно проверка была направлена в его адрес.

-Город должен продолжать развиваться. Я попросил Губернатора согласовать мое решение, Наталья Владимировна его согласовала. Команда администрации работает, выполняет свои обязанности и поставленные задачи, сможет обеспечить жизнедеятельность города, - заключил Василий Тихонов.

С 26 мая пост главы Нижневартовска временно займет заместитель мэра по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. Об этом сообщили в окружной администрации.