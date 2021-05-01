В ХМАО мужское застолье закончилось убийством

"...в ответ на плевок в лицо нанес обидчику не менее 5 ударов кухонным ножом в область груди слева..." Фото: Мария Толстихина

Вечером минувшего четверга в дачном доме на территории садового товарищества «Многодетная семья» в Сургуте за общим столом собрались двое мужчин, которые приходились друг другу соседями. Между мужчинами 54-летнего и 64-летнего возраста завязался конфликт, не без участия алкоголя. После плевка в лицо одного последовали множественные удары ножом другого.

- По версии следствия 29 апреля 2021 года около 18 часов обвиняемый, находясь в доме по ул. Дружная СНТ «Многодетная семья» города Сургут, во время ссоры с ранее знакомым 54-летним соседом, произошедшей во время совместного распития алкоголя, в ответ на плевок в лицо нанес обидчику не менее 5 ударов кухонным ножом в область груди слева. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали подробности происшествия в региональном СУ СКР.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. По уголовному делу проводится проверка, с целью установить все обстоятельства рокового вечера.