«Газпром нефть» создает центры новых технологий для обучения прорывным методикам в логистике

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

«Газпром нефть» обучит сотрудников и клиентов лучшим современным новациям в логистике с помощью центров новых технологий, первый из которых открылся на базе интеллектуального логистического комплекса компании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Процессы разгрузки и погрузки товаров в таком комплексе оптимизированы за счет системы электронной очереди, а въезд на территорию осуществляется автоматически при помощи технологии машинного зрения и системы электронной очереди. Упрощена также выдача спецодежды и средств индивидуальной защиты – нужный размер определяет цифровая примерочная при помощи 3D-сканирования. В настоящее время в периметре компании функционируют два «умных» склада – на базе промысла в ХМАО-Югре, а также на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

В центре новых технологий в Югре представлены ключевые решения, внедренные в цифровых складских комплексах компании. При помощи иммерсивных технологий – дополненной, виртуальной и смешанной реальности – сотрудники предприятий «Газпром нефти» будут обучаться работе с роботизированной техникой, а также изучать правила и стандарты производственной безопасности. Пройти обучающий курс смогут также представители внешних участников рынка, для которых дочернее предприятие компании – «Газпромнефть-Снабжение» – проектирует логистические объекты и внедряет на них передовые разработки.

На «умном» складе внедрен ряд флагманских решений в области логистики. В частности, здесь действует система навигации в режиме дополненной реальности, ускоряющая поиск необходимых товаров, и реализуется пилотный проект по инвентаризации при помощи дронов. За безопасностью на объектах следят с помощью машинного зрения: камеры отслеживают информацию о местонахождении работников склада, позволяя тем самым ограничивать их перемещение в опасных зонах и контролировать использование спецодежды и средств индивидуальной защиты.

В перспективе центры новых технологий, в которых при помощи VR и AR-технологий специалисты будут изучать современные решения в области складской логистики, планируется создать не только на активах компании, но и на объектах партнеров.

«Опираясь на российский и зарубежный опыт, по мере развития и внедрения новых технологий мы будем создавать на базе Терминала новые «точки опыта» и актуальные образовательные программы. Именно здесь мы сможем аккумулировать наши знания и опыт в области внедрения передовых разработок в сфере логистики. Также мы готовы предложить свою экспертизу клиентам и партнерам», - отметил генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов.