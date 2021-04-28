Нижневартовск готовится к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжают готовится к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Коммунальные службы не только наводят порядок, но и оформляют центральные улицы города.

На опорах фонарей размещают баннеры с праздничной символикой, такие символы уже появились на улице Ленина, а также проспекте Победы. А на перекрестке улиц Маршала Жукова и Ленина в ближайшее время установят кубы с изображениями воинов-победителей Великой Отечественной войны.

Рядом с главным символом Дня Победы в городе – у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» появится Арт-объект «Победа». По периметру мемориала разместят праздничные баннеры, а в городском парке установят входную группу «Звезда», появятся и другие праздничные декорации.

Украшать здания и прилегающие к ним территории могут предприниматели и руководители предприятий города. Департамент строительства администрации Нижневартовска разработал рекомендации по праздничному оформлению. А именно: основные цвета в украшениях: красный - олицетворение Великой Победы, жёлтый - символ света, голубой и белый - цвета, олицетворяющие чистоту и мир. Не стоит забывать и о цветах главного символа Дня Победы - Георгиевской ленты.