В Югре акции, посвященные Дню Победы проведут онлайн Фото: pixabay.com

На заседании регионального оперативного штаба в Югре выдвинули несколько важных вопросов на обсуждение.

Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора Майя Соловьева, в регионе по сравнению с прошлой неделей отмечается незначительный рост заболевших COVID-19.

- В недельной структуре доминируют граждане 30-49 лет, при этом снизилось заболевание детей, медицинских работников, государственных служащих, - сказала Майя Соловьева.

Вакцинация жителей продолжается и по данным департамента здравоохранения за весь период поступило 173 012 комплектов вакцины от коронавируса. В медицинские организации доставлено 100% доз. Завершили вакцинацию уже 68 325 человек.

Во время заседания обсудили проведение в регионе мероприятий в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. С учётом эпидемиологической ситуации в стране во всех муниципалитетах пройдут всероссийские акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате; «Бессмертный полк в небе Югры».

Югорчане могут участвовать в акциях #Окна_Победы, #Мирные_окна, «Рассвет Победы», «Радость Победы». Также в Югре поздравят ветеранов, возложат цветы к мемориалам, проведут военно-патриотические игры, фестивали, конкурсы, концерты, флеш-мобы, автопробеги и другие мероприятия с минимальным количеством людей. Не будут проводиться парады, массовые шествия, митинги, другие публичные мероприятия, связанные с участием большого количества людей.