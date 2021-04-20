Для любителей активного отдыха в Югре появятся новые общественные пространства Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске большую роль в благоустройстве города играет реализация программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря ей создаются комфортные общественные пространства для отдыха, семейных прогулок, детских игр на свежем воздухе и, конечно, занятий физкультурой.

Звание спортивной столицы округа за городом закрепилось благодаря развитию «зимних» дисциплин, таких как биатлон и хоккей. Одним из спортивных объектов, который хантымансийцы будут с радостью посещать независимо от сезона, станет новый парк в районе ОМК по улице Землеустроителей. Там построят стадион с игровым полем и трибунами, благоустроят беговые и велосипедные дорожки, поставят тренажеры, которыми смогут пользоваться даже люди с ограниченными возможностями здоровья. Дети разных возрастов будут заняты на игровых площадках.

Расширится сеть велодорожек - до конца следующего года они появятся по улицам Патриса Лумумбы и Строителей. Это поможет создать удобный маршрут для движения велосипедистов из Центральной части города в сторону Восточной объездной дороги.

Для велосипедистов и скейтбордистов построят специальную трассу «Памп-трек» и установят велопарковки по улице Строителей 57.