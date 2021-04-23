Ханты-Мансийский Археопарк может стать еще более красочным Фото: Городской информационный центр

Ханты-Мансийский Археопарк - главная туристическая достопримечательность города и одно из любимых мест отдыха югорчан.

Археопарк неслучайно стал объектом общественных обсуждений в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ведь у него большой потенциал для развития. Парк находится рядом с развивающимся и молодым микрорайоном города – «Иртыш-2». Поэтому обновление этого важного для всего города места будет очень кстати. С появлением нового «Туристско-информационного центра», где путешественники смогут приобрести брошюры о городе и памятные сувениры, парк может преобразиться. Здесь планируется озеленение и создание дополнительных пешеходных дорожек, гуляя по которым можно будет насладиться свежим воздухом и скульптурами комплекса.

Кого интересуют обычаи и традиции коренных северных народов, смогут увидеть колоритную этно-деревню, на которой установят площадки с чумами и проложат трассу для катания на оленьей упряжке, особенно это будет актуально зимой

Проголосовать за общественную территорию можно с 26 апреля по 30 мая на платформе программы «Формирование комфортной городской среды».