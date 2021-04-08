«Ничего не беспокоило»: в Югре подросток жил с 20-сантиметровой опухолью, не замечая ее

Подросток и его мама ждут результатов анализов, чтобы понять, какое дальнейшее лечение потребуется. Фото департамента здравоохранения ХМАО-Югры.

Редкую операцию провели врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы, в ходе которой удалили гигантскую опухоль у 17-летнего юноши. Медики пришли в шок от размеров образования: если обычно подобная опухоль в медицинской практике достигает 5-7 см, то в этот раз она была целых 20 см! Опухоль уже успела сместить остальные внутренние органы, при этом подросток на состояние здоровья не жаловался.

Выявить проблему удалось чудом: мальчик проходил плановое обследование легких, на котором медики заметили неладное. Врачи сравнили опухоль с бомбой замедленного действия, ведь в любой момент она могла стать злокачественной и, возможно, даже убить молодого человека.

За все время своей жизнедеятельности опухоль сдавила пищевод и сдвинула легкое, а также распластала все крупные сосуды: аорту, полую вену, которые близко к ней лежали. На момент обнаружения она занимала треть грудной клетки. Все эти обстоятельства могли привести к большой потере крови, а потому решение об операции пришлось нелегко как врачам, так и родственникам мальчика.

Во время работы врачам пришлось привлечь коллег из других медицинских областей: кроме привычных реаниматологов, эндоскопистов, детских и онкохирургов в операции также участвовал главный внештатный торакальный хирург Югры Сергей Синьковский.

На момент обнаружения опухоль занимала треть грудной клетки. Фото департамента здравоохранения ХМАО-Югры.

- Операция – это командная работа. Здесь была очень сложная интубация лёгкого. Нужно было сделать так, чтобы оно не дышало, нам не мешало. Были созданы комфортные условия именно для удаления этой опухоли, - прокомментировала заведующая детским хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ирина Назарова.

К счастью, операция прошла успешно. Врачи смогли удалить новообразование, а его частицы отправили на гистологическое обследование. Только после получения результатов станет ясно, носит ли опухоль злокачественный характер. Ближайшие полгода за юношей будет наблюдать онколог.

Понять, почему и откуда взялось такое гигантское новообразование – очень сложно. Специалисты подозревают, что ее истоки были заложены еще во время внутриутробного развития пациента. Мальчик рос, а вместе с ним развивался и опасный недуг.

- Не знаю, как она могла так вырасти, когда еще раньше можно было выявить, обратить на это внимание. К сожалению, этого не произошло. Первая реакция была неспокойная, мы переживали до последнего, вплоть до того, когда уже начали делать операцию, - делится переживаниями мама подростка.

Сейчас состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он и его мама ждут результатов анализов, после чего станет известно, в каком направлении продолжить лечение.