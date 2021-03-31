В Югре снижается количество заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре снижается количество заболевших коронавирусом. О положительной динамике рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Майя Соловьева.

– Суточная статистка показывает, что 22,7% заболевших переносят COVID-19 в виде пневмонии. За неделю зарегистрирован 551 случай, по сравнению с предыдущей неделей это меньше на 4,6%, – сообщила Соловьева.

Также стало известно, что в ХМАО в марте 2021 года поступило 12 700 доз вакцины «Спутник V». С 1 по 21 апреля планируемый объём поставок составит 18 600 доз. По состоянию на 30 марта привито первым компонентом вакцины 60 320 человек. Завершили вакцинацию 47 531 человек.

Напомним, что ранее были внесены изменения в постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 24 марта 2021 года в части санитарно-эпидемиологических правил и требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и объектов инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Так, летом школьники смогут выезжать на отдых в оздоровительные организации за пределы места проживания в другие регионы России.

Департаменту образования и молодежной политики во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по автономному округу поручено определить перечень субъектов РФ, на территории которых может быть организован летний отдых детей и молодежи автономного округа, с учетом установленных требований Главного санитарного врача.

Также стало известно, что для сохранения здоровья и обеспечения безопасности детей выпускные в детских садах пройдут без привлечения лиц из других организаций и без присутствия родителей.

Кроме того, местным жителям напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, не зависимо от того, поставил гражданин прививку или нет.