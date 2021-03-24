Михаил Гуменюк стал заместителем мэра Сургута. Фото - admsurgut.ru.

Михаил Гуменюк стал заместителем мэра Сургута. Решение о назначении вступило в силу сегодня, 24 марта.

По информации пресс-службы администрации города, Гуменюк имеет два высших образования – юридическое и экономическое. Трудовую деятельность начал в 1985 году. Имеет большой опыт муниципальной службы – более 20 лет проработал в Администрации Лангепаса на различных муниципальных должностях, в том числе заместителем главы города.

Кстати, он будет курировать вопросы организации деятельности мэра и администрации города, информационной политики. Также за ним – правовое управление, управление кадров и муниципальной службы

– Получил предложение от главы Сургута Андрея Филатова. В должности советника главы города работаю с 5 марта. Успел включиться в работу, познакомиться с будущим коллективом. Задачи мне понятны, курируемые направления для меня не новые, – прокомментировал Михаил Гуменюк.