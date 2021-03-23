Авария на трубе: что на самом деле случилось на Оби

С первого дня после аварии специалисты «СибурТюменьГаза» ежедневно вели работы на месте возгорания Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария на трубопроводе дочерней компании ПАО «СИБУР» - АО «СибурТюменьГаз», проходящего по дну реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, стала причиной многих дискуссий в последние недели. На фоне прошлогодних событий на Таймыре и других экологических проблем, к обсуждению выпуска газа и возгорания на поверхности Оби подключились общественники и эксперты.

Восстановим хронологию событий аварии в ХМАО и представим мнение экспертов, экологов и общественных деятелей, чтобы составить полную картинку произошедшего.

О том, что было в трубопроводе

Еще с началом масштабной индустриализации в начале прошлого века транспортировка сырья стала одной из ключевых задач в рамках развития промышленного производства. Вслед за этим во всем мире значительно участились случаи аварий при перевозке или добыче нефти и газа.

В памяти до сих пор свежи воспоминания о событиях на добывающей платформе BP, или под Норильском прошлым летом, однако авария на Оби значительно отличается от них по своему характеру и последствиям.

Трубопровод на дне Оби, из которого произошла утечка, предназначался для транспортировки широкой фракции легких углеводородов – газа, который используют в качестве топлива для автомобилей или для зажигалок.

ШФЛУ, или пропан-бутан – не является нефтью или нефтепродуктом. Газ значительно легче и обладает иным компонентным составом, который полностью отсутствует в нефти. При этом современные технологические решения позволяют транспортировать ШФЛУ на довольно дальние расстояния. В мировой практике есть опыт поставок газа на расстояния свыше 2 тыс. километров. В распоряжении «СибурТюменьГаза», например, находятся трубопродуктопровод длиной в 1,1 тыс. километров между Пуровском и Тобольском, построенный к 2014 году, который функционирует без каких-либо инцидентов, а контролировать процесс помогают инновационные системы безопасности.

Аналитик информационно-аналитического центра RUPEC Александр Собко объяснил, что ШФЛУ в основном состоит из пропана и бутана, летучих углеводородов. К примеру. температура кипения бутана — минус один градус по цельсию, пропана — минус 42 градуса. На фоне зимней погоды часть этих соединений не испаряется моментально, но в перспективе угрозы загрязнения окружающей среды они не создают.

- В этом принципиальное отличие от утечек нефти, где таким простым способом проблему решить не удаётся. Но летучесть создаёт и повышенную пожароопасность, поэтому и произошло возгорание, которое было локализовано и ликвидировано, - заявил эксперт.

По мнению председателя комитета по экологии «Деловой России» Ильдара Неверова, разница между ШФЛУ и нефтепродуктами очевидна и заметна невооруженным глазом.

Как отметил эксперт, «нефть - создает пленку, не пропускает воздух, а ее сбор и утилизация занимают большое количество ресурсов. Газ же может быть сожжен на месте, без выделения вредных веществ в атмосферу».

- Рассматривая аварию на Оби, нельзя говорить хотя бы о малейшем сводстве с нефтеразливами, которые приводят к массовой гибели флоры и фауны, - добавил Неверов.

Компания «СибурТюменьГаз», как следует из данных самой компании и истории поставок, занимается исключительно транспортировкой газопродуктов, в перечень поставляемого ей сырья не входит ни один нефтепродукт. Это позволяет исключить возможность попадания критически токсичных веществ в акваторию Оби и прибрежную территорию.

О том, какое влияние авария окажет на природу

В рамках работ по мониторингу влияния аварии на трубопроводе «дочки» СИБУРа уже спустя несколько дней после ее обнаружения был проведен ряд тестов и взяты несколько десятков проб воды и почвы в радиусе около 1,5 километров от места возгорания.

Одними из первых результатов, представленными общественности, стали опубликованные информационным агентством ТАСС данные проб Росприроднадзора. Как сообщалось 11 марта со ссылкой на документы ведомства, пробы «не обнаружили загрязняющих веществ в воде и воздухе на месте аварии трубопровода "СибурТюменьГаза" в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) и ниже по течению реки Оби».

Кроме того, представители компании также сами занялись изучением последствий аварии, и привлекли независимых экспертов из сибирского отделения Российской академии наук.

В результатах подавляющего большинства проб не было зафиксировано ни одного превышения ПДК. Заметное увеличение объема газа в акватории Оби было обнаружено на расстоянии в 500 метров выше по течению от места аварии, однако его причину до сих пор не установили. Среди потенциальных версий – загрязнение в связи с другими выбросами в реку или вихревое течение, которое отнесли вверх по течению загрязнение. Тем не менее гидрологи считают второй сценарий маловероятным. Обь – судоходная река с сильным течением.

Президент Российского Союза химиков и член Правления РСПП Виктор Иванов отметил, что СИБУР «неплохо» отработал в вопросе изучения и ликвидации последствий для окружающей среды. По его словам, компания привлекла к исследованию Институт рыбного хозяйства, который в скором времени даст экспертное заключение.

- Думаю, что по остальной экологии (кроме водных ресурсов, - прим. ред.), по атмосфере – никаких последствий нет и не может быть, - заключил Иванов.

Своим мнением также поделился координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов. Он заявил, что «в районе, прилегающем к Нижневартовску, залегают гигантские запасы углеводородов, и на протяжении всей истории там имеют место природные выбросы нефти и газа».

- В объеме этих выбросов авария на продуктопроводе в районе Нижневартовска носит локальный характер, и её последствия, на мой взгляд, краткосрочны, - отметил Иванов.

Также в рамках изучения последствий аварии, одним из местных общественных деятелей ниже по течению Оби в 200 км от места возгорания было обнаружено массовое скопление рыбы в снулом виде. Однако опасения по поводу ее состояния не подтвердились.

12 марта Сургутское подразделение Росприроднадзора выпустило официальное сообщение с опровержением данной информации.

Об этом в рамках совещания у губернатора ХМАО также заявлял его заместитель Андрей Зобницев.

- Это связано с низким уровнем кислорода в Оби. Данное явление ежегодное. Отмечу, что низкое содержание кислорода выявлено и в районе Нефтеюганска по итогам исследования проб поверхностных вод, отобранных специалистами центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С происшествием на продуктопроводе это не связано, – констатировал заместитель губернатора.

В то же время авария привлекла большое внимание к общему состоянию Оби. Еще в 2019 году федеральное издание «КоммерсантЪ» включила реку в рейтинги из десяти самых загрязненных в России. Как сообщали региональные издания несколько дней назад, Обь постоянно подвергается сбросам промышленных отходов, и действительно остается одной из наиболее грязных в стране.

О том, что сделано в рамках ликвидации последствий и «СибурТюменьГазе»

Большинство опрошенных нами экспертов сходятся во мнении, что работа «СибурТюменьГаза» по мониторингу и ликвидации последствий аварии была проведена на высоком уровне.

Как отметила зампред комитета по экологии «Деловой России» Наталья Беляева, «согласно имеющимся данным, была произведена утилизация оставшихся углеводородов через амбары дожига с одновременным опорожнением трубопровода. Действия специалистов «СибурТюменьГаза» были произведены в координации с надзорными ведомствами, которые полностью контролировали процесс дожига».

В рамках работ, с первого дня после аварии специалисты «СибурТюменьГаза» ежедневно вели работы на месте возгорания. Спустя несколько суток после происшествия компания организовала ряд мероприятий с привлечением независимых экспертов – гидрологов и водолазов, которые занялись изучением дна и возможных причин ЧП.

По словам Виктора Иванов из Российского союза химиков, Сибур четко и оперативно провел все ликвидационные работы.

- Конечно, случай неприятный, но практически сразу специалисты освободили трубу, выкачав оставшийся в ней газ. Дожгли все остатки, попавшие на лед и в воду, поэтому здесь проблем никаких нет, - отметил эксперт.

АО «СибурТюменьГаз» более 10 лет осуществляет свою деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе. За это время «дочка» ПАО «СИБУР» зарекомендовала себя как ответственную компанию, действующую строго в рамках законодательства.

Исходя из изученных нами данных, документы подтверждают полную законность эксплуатации трубопровода СТГ в реке Обь. Об этом свидетельствует разрешение на эксплуатацию и прочие удостоверяющие документы. В компании отметили, что «при этом использование водных объектов для целей эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ без предоставления водных объектов в пользование и без заключения договора водопользования».

Соответственно, использование р. Обь для целей эксплуатации продуктопровода ООО «СибурТюменьГаз» не подлежит государственной регистрации в государственном водном реестре.

Авария на трубопроводе АО «СибурТюменьГаз» в реке Обь стала одним из самых крупных событий в жизни Югры за последнее время. Изучение ее причин и последствий еще не завершено, однако полученные нами данные позволяют судить о том, что ситуация под контролем.