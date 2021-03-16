«Вы в «Танцах»!»: что изестно о Екатерине Бойко из Излучинска, попавшей в команду к Егору Дружинину

Екатерина Бойко

Финальный сезон популярного шоу «Танцы» на ТНТ стартовал 13 марта в минувшую субботу. После зимнего перерыва стало известно, что жительнице Излучинска Екатерине Бойко удалось растопить сердца наставников и попасть в основной состав команды Егора Дружинина, показав жюри современную хореографию. На финальном кастинге восемнадцатилетняя танцовщица заметно нервничала, но, после совета одного из наставников, успокоилась и показала все, на что способна.

Фото: скриншот шоу "Танцы"

- Хорош! Откуда ты такая взялась? - закричал с места Мигель, не дав закончить номер Екатерине.

Это уже не первое выступление Кати на проекте. Три года назад юная танцовщица уже пыталась попасть в шоу, но звезды тогда не сошлись, и Екатерина быстро покинула проект.

Кроме Екатерины, кастинг на популярное шоу проходили еще несколько жителей Югры. Девушки прошли отборочный тур, услышали комплименты от Егора Дружинина и Мигеля, но попасть в списки команд у югорчанок не вышло.

Напомним, что победителя шоу будет выбирать зритель. Лучший танцовщик России заберет денежный приз в размере 5 миллионов рублей.

Северяне могут поддержать Екатерину и отдать свой голос землячке. Голосование продлится до 16 марта 16:30 по местному времени. Тем более, что девушка сама призывает всех не оставаться равнодушными.

- Осталось меньше суток голосования, поэтому давайте поднажмем. Также, как и остальным, мне нужна ваша поддержка! - написала Екатерина в своем Instagram-аккаунте.

Фото: скриншот социальной сети

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