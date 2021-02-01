Какая погода будет в Югре в феврале 2021

Закат зимой. Фото: Виктория Стеблова

Погода в феврале 2021 в Югре будет достаточно теплой для зимы на севере. Средняя дневная температура составит -11 градусов. Самым теплым днем станет 2 февраля. В этот день столбики термометра поднимутся до -6 градусов, ночью температура немного упадет, до -15 градусов. В конце недели температура воздуха ночью опустится до - 20 градусов.

Фото: скриншот Яндекс.Погода

Середина месяца будет немного прохладнее. Самым холодным днем станет 9 февраля. В этот день термометр покажет отметку - 25 градусов днем и -30 градусов ночью. В остальные дни, средняя дневная температура составит приблизительно -17 градусов.

Фото: скриншот Яндекс.Погода

Последняя неделя февраля 2021 станет самой теплой в этом месяце. Самым теплым февральским днем станет 27 февраля. В этот день температура поднимется до -6 градусов днем и -10 градусов ночью. Средняя температура в этот период составит -9 градусов.

Фото: скриншот Яндекс.Погода

В целом, февраль 2021 года в Югре выдастся самым облачным за всю зиму. Синоптики не прогнозируют не одного солнечного дня за месяц. Осадки, в течении 16 дней, месяца будут достаточно обильными, в общей сложности выпадет 6% годовой нормы. Влажность воздуха составит 85%. Холодных ветров в этом месяце не ожидается, средняя скорость ветра составит 4,2 м/с. Направление ветра будет юго-западным.

В народе считается что по февралю можно предсказать каким будет лето. Если в феврале лютует холод, значит, летом будет тепло. А вот если месяц будет теплым, то весна теплом не порадует. Также народные приметы говорят о том, что если в конце февраля много длинных сосулек, то весна будет долгой. А вот если последняя февральская неделя выдастся морозной, то март будет теплым.