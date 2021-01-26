В Сургуте росгвардеец спас мужчину с эпилепсией и задержал зеваку-грабителя

Фото: Росгвардия

Неотложную помощь 42-летнему мужчине, у которого на улице случился эпилептический приступ, оказал в Сургуте сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по ХМАО-Югре, сержант полиции Леонид Ольховский. Несмотря на то, что у росгвардейца в этот день был выходной, он бросился на помощь к человеку и оказал ему доврачебную помощь.

Гуляя по улице, Леонид заметил, как на перекрестке улиц Иосифа Каролинского и Университетской прохожий упал на землю и стал задыхаться. Опытный полицейский, в практике которого уже были подобные случаи, сразу понял, что причина – эпилепсия. Не мешкая, росгвардеец повернул пострадавшего набок, разжал ему челюсть и зафиксировал язык, чтоб тот не задохнулся.

Пока Ольховский оказывал мужчине первую помощь, прохожие вызвали скорую. Прибывшие на вызов фельдшеры подтвердили: у сургутянина эпилептический приступ.

В этот момент к карете скорой и к Леониду подошел зевака, который начал спрашивать: «Что тут произошло?». Росгвардеец распознал в нем подозреваемого в грабеже, так как ориентировки были разосланы по всем участкам. Ольховский задержал любопытного мужчину и вызвал на подмогу наряд полиции. Те отвезли его в участок, где подозреваемому не оставалось ничего, кроме как признаться в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Красноярске полицейские помогли участнику несогласованного митинга, у которого произошел приступ.