Неприятный инцидент с самолетом Hawker 800 авиакомпании «Вельталь-авиа», который выполнял рейс «Улан- Удэ – Москва», произошёл сегодня, 15 января, около 4 часов утра в аэропорту Сургута. Воздушное судно приземлилось в Югре, но во время посадки повредило шасси.Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, когда самолет сел, колесо стойки шасси деформировалось. К счастью, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, пострадавших нет.- На борту самолета находилось четыре члена экипажа и пять пассажиров, в том числе, один ребёнок. Сейчас воздушное судно находится в аэропорту Сургута, на месте работает транспортный прокурор, - рассказали в пресс-службе ведомства.Известно, что борт летел по заданию санитарной авиации, чтобы госпитализировать ребенка в столичную клинику. В Сургуте он приземлился для дозаправки, однако в пункт назначения он вылетит только в 20 часов местного времени (18 мск).Напомним, Вся Бурятия продолжает следить за судьбой 11-летнего мальчика из Улан-Удэ, которого едва не загрызла свора бродячих собак. Напомним, все произошло днем, 12 января в микрорайоне Забайкальский. Псы набросились на ребенка, повалили его на снег, и разорвав на нем одежду, начали рвать кожу. Специальным бортом его решили доставить в Москву. Пока мальчик вместе с мамой находятся в сургутской больнице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Бурятии стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика в том же районе, где псы искусали девушку (Подробности)«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак (Подробности)