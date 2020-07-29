2020-07-29T11:13:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре количество заболевших от коронавируса вплотную приблизилось к 16 тысячам человек

Последние новости о коронавирусе в Югре на 29 июля
Вера Зенина
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Последние новости о коронавирусе в ЮгреПоследние новости о коронавирусе в Югре
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Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 173 новых случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 15 990 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 153, уточняется - 20.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 54, с симптомами ОРВИ - 99, в бессимптомной форме заболевания - 20.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту стали: Сургут - 48; Нижневартовск - 30 и Нефтеюганск - 16.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 15; Сургутский район - 13; Лангепас - 10; Радужный - 8; Нягань и Урай - 5; Ханты-Мансийский район - 4.

Замыкают список: Пыть-Ях, Белоярский и Нефтеюганский районы - 3; Мегион, Кондинский, Октябрьский и Советский районы - 2, Нижневартовский район и Когалым - 1.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За сутки 311 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 11 998 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегестировано 5 475 человек с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 828 990. Выздоровевших - 8 116, за весь период - 620 333. Умерших - 169, с начала периода - 13 673

ИСТОЧНИК KP.RU

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