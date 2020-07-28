2020-07-28T16:17:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 29 июля 2020: почти 190 заболевших, из них большая часть в Сургуте

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 29 июля 2020 года
Вера Зенина
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Последние новости о коронавирусе в ЮгреПоследние новости о коронавирусе в Югре
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За последние сутки в регионе зарегистрировано 187 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 15 817 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 169, уточняется - 18. В бессимптомной форме заболевания - 29.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 53, с симптомами ОРВИ - 105, в бессимптомной форме заболевания - 29.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев 45 человека - на ИВЛ, 60 - в реанимации.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту стали: Сургут - 46, Ханты-Мансийск - 39 и Нижневартовск - 32.

Далее идут: : Нефтеюганск - 15, Урай - 9, Лангепас - 8, Советский район - 8, Сургутский район - 7, Когалым - 5, Ханты-Мансийский район – 4

Замыкают список: Радужный - 3, Мегион, Нягань и Белоярский район – 2, Берёзовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Октябрьский районы - 1.

За сутки 304 человека выписались из медицинских учреждений, излечившись от COVID-19. За весь период пандемии - 11687.

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

В России на сегодняшний день зарегестировано 5395 человек с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 823515. Выздоровевших - 8888, за весь период - 612217. Умерших - 150, с начала периода - 13504.

ИСТОЧНИК KP.RU

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