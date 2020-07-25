2020-07-25T11:02:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 25 июля: менее 200 новых случаев

За минувшие сутки медики выявили 193 новых заразившихся COVID-19
Есен Абилькенов
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За минувшие сутки медики выявили 193 новых заразившихся COVID-19За минувшие сутки медики выявили 193 новых заразившихся COVID-19Фото: pixabay.com
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По данным управления Роспотребнадзора Югры, за последние сутки в регионе зарегистрировано 193 новых случаев коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях. Больше всего новых заболевших в Сургуте (42), Радужном (28), Ханты-Мансийске (22). В 174 случаях контактные установлены, еще в 19 уточняются.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 15 250 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Из всех лабораторно подтвержденных случаев 41 человек находятся на ИВЛ, 62 – в реанимации. За последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 348 человек. За весь период уже выздоровело 11 023 человека.

Всего за минувшие сутки в России выявлен 5 871 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1 471 случай (25,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 806 720 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 146 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 13 192 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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