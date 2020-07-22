В Югре количество больных COVID-19 возросло на 221 человека
За последние сутки в регионе зарегистрирован 221 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 14 663 человека. По месту инфицирования: установленные контакты – 199, уточняется – 22.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 62, с симптомами ОРВИ – 134, в бессимптомной форме заболевания – 25.
Лидерами по приросту больных стали: Сургут - 49, Сургутский район - 28, Нижневартовск - 27.
Затем идут: Нефтеюганск - 22; Ханты-Мансийск -16; Нягань и Радужный - 12; Лангепас - 10; Когалым - 9; Урай - 8; Пыть-Ях, Ханты-Мансийский и Кондинский районы - 6.
Замыкают список: Советский район - 4, Октябрьский район и Мегион - 2; Нижневартовский и Белоярский районы – 1.
Напоминаем, что с сегодняшнего дня регион переходит к первому этапу снятия ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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