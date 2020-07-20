Коронавирус в Югре, последние новости на 20 июля 2020: коронавирусная инфекция подтвердилась у 236 человек

За последние сутки в регионе зарегистрировано 236 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 14 214 человек. По месту инфицирования: установленные контакты – 196, уточняется – 40.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 54, с симптомами ОРВИ – 145, в бессимптомной форме заболевания – 37.

Из всех лабороторно подтвержденных случаев 43 человека – на ИВЛ, 67 – в реанимации. К сожалению, есть трое умерших.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту заболеваемых стали: Сургут – 48 человек, Ханты-Мансийск – 46 и Нижневартовск – 30.