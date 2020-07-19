Коронавирус в Югре, последние новости на 20 июля 2020: смертей перевалило за сотню

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 20 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 237 и составило 13 978 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Больше всего новых случаев зараженных в Сургуте – 40 человек. Из всех лабораторно подтверждённых случаев 47 человек находятся на ИВЛ, 70 – в реанимации. Пневмония наблюдается у 54 пациентов, симптомы ОРВИ – 143, в бессимптомной форме заболевание протекает у 40 заразившихся.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Сегодня оперштаб региона сообщил о трех смертях на фоне заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Югре умерло 103 пациента.

Фото: оперштаб Югры

За последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 234 человека, за весь период пандемии – 8888 человек.

Фото: оперштаб Югры

В России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса, за последние сутки скончались 95 человек. Всего на сегодняшний день 771 546 заболевших в 85 регионах. За весь период умерли 12 342 человек.